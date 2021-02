El próximo juego de Crash Bandicoot tendrá muchos skins, pero no cajas de botín

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Si bien Activision mantuvo a Crash Bandicoot en un descanso largo, su regreso estuvo a la altura de la franquicia y volvió a gozar de mucha popularidad. Gracias a lo bien recibido que fueron Crash Bandicoot N. Sane Trilogy y el título completamente nuevo Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision continuó trabajando en la serie y dentro de poco lanzará Crash Bandicoot: On the Run!, un nuevo juego para móviles y acaba de confirmar que tendrá mucho contenido cosmético, pero descuida, que no necesitarás comprar cajas de botín para conseguirlo.

Apple llevó a cabo un evento e hizo una demostración del juego que corre por cuenta de King, desarrolladora de Candy Crush y más éxitos para móviles, y Activision, en el que compartió más detalles del contenido, tal como informa IGN.

Este juego será para móviles y tendrá mecánicas de auto runner, un estilo de juego en el que los jugadores no tienen que preocuparse mucho por el movimiento del personaje, sino de saltar o hacer acciones específicas para que la carrera del personaje no se interrumpa. En ellos suele haber mucho contenido cosmético, y Crash Bandicoot: On the Run! no será la excepción.

Entérate: Los 5 mejores juegos que puedes conseguir en AppGallery de Huawei.

El nuevo juego de Crash Bandicoot tendrá decenas de skins, pero 0 cajas de botín

Es normal que algunos juegos se implementen cajas de botín como único medio para conseguir este contenido, pero en Crash Bandicoot: On the Run! no serán necesarias, pues King confirmó que habrá más de 100 skins para cambiar la apariencia de Crash y Coco, pero “no habrá cajas de botín en lo absoluto”.

Si bien la desarrolladora no mencionó como se podrán obtener estos skins, debes saber que Crash Bandicoot: On the Run! incluirá contenido por temporadas y 1 pase de batalla, por lo que es muy posible que los jugadores consigan este contenido una cuota en determinado periodo y jugar para desbloquear ciertos artículos. No se descarta que los usuarios también consigan skins gratuitamente con sólo jugar.

De acuerdo con la información, el contenido por temporada incluirá “desafíos especiales y un jefe único”. Aunque algunos pueden considerar este título algo casual, podría agradar mucho a las personas que se consideran muy fanáticas de la franquicia, pues podrán encontrar en él muchas referencias del universo de ella, por ejemplo, se sabe que aparecerá el jefe Mr. Crumb, que sólo se ha presentado 1 vez en la serie.

En las carreras los usuarios conseguirán también artículos y trofeos con los que podrán decorar la Coco’s Base, un modo que aparecerá entre partidas, cuyas estructuras los usuarios podrán mejorar al usar recursos.

Por si te lo perdiste: Crash Bandicoot: On the Run! ofrecerá más de 100 horas de juego.

¿Qué opinas del contenido que llegará al título tras su lanzamiento? ¿Estás interesado en él? Cuéntanos en los comentarios.

Crash Bandicoot: On the Run! debutará el próximo 25 de marzo de 2021 en dispositivos móviles iOS y Android y ya es posible prerregistrarse. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Crash Bandicoot si visitas esta página.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente