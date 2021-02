Free Fire prepara una nueva colaboración con Attack on Titan

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La última temporada de Attack on Titan (serie también conocida como Shingeki no Kyojin)ha sacudido al mundo, provocando que hasta personas que usualmente no ven anime le presten atención. Si tú eres de los que está emocionado con esta serie, te interesará saber que pronto llegará a uno de los juegos más populares en nuestra región: Free Fire.

Garena anunció que en marzo tendrá un evento de colaboración con Attack on Titan. Se trata de una celebración en la que los fans encontrarán contenido del famoso anime dentro del Battle Royale que ha sido un éxito en Latinoamérica.

Pero, ¿qué puedes esperar de este evento? Para empezar que entrarás a las partidas con los colores de la división de reconocimiento de la humanidad. También habrá skins para armas, así como atuendos inspirados en los titanes. Igual puedes esperar encontrar diferentes coleccionables.

“Jugadores pronto podrán luchar con el estilo de uno de los anime más cautivadores de la actualidad: Attack on Titan”, explicó Harold Teo, productor de Free Fire. “La serie ha capturado la imaginación muchos a nivel mundial con sus narrativas inmersivas; estamos emocionados por traer esto al mundo de Free Fire”.

Free Fire ha tenido otros eventos de colaboración

En caso de que no suelas jugar Free Fire, debes saber que esta clase de eventos son algo común en el juego de Garena. De hecho, hemos visto crossovers muy interesantes en los últimos meses.

Uno de los eventos que más llamó la atención recientemente fue uno que llevó contenido de One Punch Man a Free Fire. Meses antes de que ese se llevara a cabo una celebración especial con contenido de La Casa de Papel, una popular serie de Netflix.

Y tú, ¿estás emocionado por este nuevo evento? Cuéntanos en los comentarios.

Free Fire está disponible para iOS y Android. Puedes saber más sobre popular Battle Royale si haces clic aquí.