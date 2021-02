¡Increíble! Rompen récord de Smash Bros. Melee luego de 20 años de su debut

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Si eres fan de la serie Super Smash Bros. seguramente sabes que todas las entregas de la series presentan los créditos de tal forma que permite a los jugadores interactuar con ellos. Una de las secuencias más interesantes es la de Super Smash Bros. Melee, pues consiste en disparar a todos los nombres de las compañías o creativos involucrados en su desarrollo y es sumamente complicado acertar a todos. Pues bien, luego de casi 20 años del debut del juego, un jugador logró conseguir el récord máximo.

Por más extraño que parezca, no había registro de que algún jugador en los casi 20 años que Super Smash Bros. Melee ha estado en el mercado acertara a cada nombre que aparece en el minijuego de los créditos, 190 objetivos en total. Sólo se había conseguido con ayuda de software. Debido a esto, Nathaniel Bandy, un entusiasta de Nintendo llevó a cabo un concurso en el que ofreció una recompensa de $3000 USD a aquel jugador que lograra conseguir el récord máximo en este minijuego.

Por si te lo perdiste: Los 5 mejores juegos que puedes conseguir en AppGallery de Huawei.

I've officially put up a $3000 bounty for Super Smash Bros. Melee! The first person to hit all 190 credits wins. More rules below: https://t.co/kggJAKExOi pic.twitter.com/sPl8ecPhh0