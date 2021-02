Arrestan a sujeto por alterar datos de Pokémon Sword & Shield y lucrar con ello

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Meterse con las propiedades intelectuales de Nintendo es cosa seria y aunque algunos pudieran pensar que pueden hacer lo que les plazca con el código de sus juegos o la seguridad de consolas, la realidad es que es posible que en el momento menos esperado caigan en manos de las autoridades. Precisamente, un hacker japonés entendió eso a la mala luego de que la policía lo arrestara tras ser acusado de alterar archivos de guardado de Pokémon Sword & Shield y lucrar con ello.

La trampa en Pokémon Sword & Shield le saldrá costosa a este hacker

De acuerdo con un reporte de Polygon, un sujeto de 23 años originario de Minami-ku, Nagoya, fue detenido por la policía japonesa tras comprobarse que alteró archivos de Pokémon Sword & Shield y los vendió, obteniendo como ganancia $10,900 USD, sumando todas las transacciones que llevó a cabo. Según la información, la investigación inició cuando se detectó que este hombre había vendido un Sobble de tipo Shiny pirateado en abril de 2020, por el que recibió $41 USD.

Tras seguir el rastro de las operaciones que involucraban la alteración de los archivos de guardado de Pokémon Sword & Shield, las autoridades japonesas recabaron la información necesaria para girar la orden de arresto contra este sujeto, mismo que aceptó la culpabilidad y señaló que alteraba los datos del juego de Switch para después enviarlos a los interesados que habían hecho ya su pago.

The Pokémon Company no ha sido ajena a este tipo de acciones y desde hace tiempo ha emprendido oleadas de banneos contra los tramposos de Pokémon Sword & Shield e incluso la compañía ha sido enfática en que no tolerará a aquellos que usen datos alterados en el juego de Switch.

Pokémon Sword & Shield está disponible en Nintendo Switch y en este enlace encontrarás toda la información relacionada, así como nuestra reseña escrita.

