Guilty Gear: Strive tendrá una Beta abierta con todo este contenido

Arc System Work sigue trabando para que Guilty Gear: Strive cumpla las expectativas de los jugadores en su debut. Falta poco para el estreno de la nueva entrega, así que el estudio quiere dar a los fans una nueva oportunidad para probarlo.

Guilty Gear: Strive tuvo hace tiempo una Beta cerrada, que sirvió para que los jugadores conocieran algunos de los componentes más importantes del título y dieran retroalimentación al equipo de desarrollo.

Si en ese entonces no pudiste participar en la prueba, te tenemos una buena noticia. Arc System Work confirmó que prepara una Beta abierta para PlayStation 5 y PlayStation 4. El estudio ya compartió las fechas para la prueba y reveló detalles sobre su contenido.

Te recomendamos que marques tu calendario, pues la Beta abierta de Guilty Gear: Strive iniciará el próximo 18 de febrero, a las 9:00 PM, hora de la Ciudad de México. La prueba se extenderá por varios días y concluirá el 21 del mismo mes.

Como te comentamos, la prueba estará abierta sin restricciones a los usuarios de PlayStation 5 y PlayStation 4. Sin embargo, los fans que hicieron la preventa del juego en la PlayStation Store tendrán acceso anticipado a la Beta, así que podrán jugar desde el 17 de febrero.

En cuanto a su contenido, Arc System Work confirmó que la prueba ofrecerá la oportunidad de jugar con 13 personajes del roster. La compañía aclaró que Anji Mito y el peleador 15, cuya identidad es un misterio, no estarán disponibles.

La Beta contará con varias de las modalidades ya confirmadas, como Versus, el tutorial, el modo entrenamiento y las partidas online, que ya contarán con el código de red para disminuir el lag durante las batallas. No se necesitará PS Plus para participar.

