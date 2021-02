RUMOR: Battlefield 6 tendrá destrucción dinámica de rascacielos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Está confirmado que Electronic Arts ya trabaja en una nueva entrega de Battlefield. DICE se encargará de este nuevo juego y, aunque todavía no hay muchos detalles oficiales sobre el proyecto, ya hay información extraoficial circulando en línea y los detalles son prometedores, pues indican que la destrucción se llevará a un nuevo nivel.

Eso es lo que había prometido Electronic Arts en una reciente presentación con inversionistas. Los juegos de la franquicia Battlefield son conocidos por estos combates y destrucción masivos, pero no se sabía con certeza a qué se refería la compañía con ello.

Gracias a detalles extraoficiales del reconocido y acertado informante _TomHenderson_, sabemos que en la nueva entrega de Battlefield (conocido no oficialmente como Battlefield 6) podría ser posible la destrucción de edificios o rascacielos.

Decimos esto porque el usuario compartió en Twitter un par de imágenes con las que se insinúa que en el nuevo juego existirá la posibilidad de destruir edificios de forma dinámica, algo que llevará la cualidad destructiva de los juegos de la franquicia, precisamente, a otro nivel.

It started with one and ended up with many #Battlefield #Battlefield6 pic.twitter.com/fuJBGkKhu9