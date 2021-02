¿Un Warthog real? Xbox quiere colaborar con Tesla y Elon Musk

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Tesla es una de las compañías de autos más populares a nivel mundial y ha demostrado que está dispuesto a sacar vehículos con diseños pocos convencionales. Puede que estas sean las razones por las que a Xbox le gustaría colaborar con la empresa de Elon Musk.

Hace unos días, Elon Musk, director general de Tesla, confesó que Halo es de los pocos juegos de consolas que le agradan. Esta publicación en Twitter llamó la atención de Aaron Greenberg, director de marketing de Xbox, quien mostró su intención de colaboración.

“Por supuesto que una colaboración entre Tesla y Halo tiene que suceder en algún punto, ¿no? (…) Para ser claro, esta sería una colaboración de enseño para a mi y otros fans que conozco. Así que, si te gusta la idea, dilo y tal vez algo pueda suceder en el futuro, ¿quién sabe?”, fueron las palabras de Greenberg.

To be clear this would be a dream collab for me and many fans I know. So if you like the idea, speak up and maybe something in the future could happen, who knows!?