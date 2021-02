Habrá una figura figma de Sam de Death Stranding y ya puedes apartarla

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Death Stranding se convirtió rápidamente en un exclusivo de gran importancia para PlayStation en consola. El título de Kojima Productions presentó una particular propuesta de gameplay y cautivó a muchos. La franquicia creció y gracias a su alcance hubo mucha mercancía y el nuevo coleccionable de la serie es una genial figura figma de Sam Porter Bridges que ya puedes apartar.

La compañía Good Smile Company hizo una colaboración con Kojima Productions para lanzar tiernos Nendoroid de Death Stranding. Si no eres muy fan de estos coleccionables, Good Smile Company te tiene cubierto, pues preparaba una figura figma de los personajes de Death Stranding y hoy presentó la de Sam Porter Bridges.

Esta figura, como otras de la línea figma, tiene muchos puntos de articulación que te permitirá poner a Sam Porter Bridges en diversas posiciones. Como puedes ver en la galería de abajo, el coleccionable presenta la vestimenta del personaje en el juego, carga con varios paquetes en su espalda e incluso incluye a BB. Adicionalmente, el paquete contiene 5 pares de manos, 1 maletín pequeño, 1 rifle de asalto y varias calcomanías que podrás pegar al cargamento.

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP ― CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

Kojima Productions supervisó la producción de la figura

Algo que se debe destacar es que la producción de esta figura fue “supervisada completamente por Kojima Productions” y se empleó trabajo de pintura en 3D para la cara de Sam Bridges. Es importante decir que la motocicleta (Reverse Trike de Kotobukiya) que se ve en algunas imágenes se vende por separado.

Si eres un gran fan de Death Stranding, entonces quizás querrás conseguir la mejor versión de este coleccionable. La DX Edition incluirá además de lo que contiene la versión estándar, 1 paquete de carga pequeño más, 2 paquetes de carga grandes, 2 pares de protectores para piernas y hombros, 1 transportador flotante, 1 bola gun y, por lo visto en las imágenes, también se incluirán 2 cascos para Sam.

Por si te lo perdiste: ya están disponibles algunos Funko Pop! de Death Stranding.

Esto incluye la figura figma de Sam Porter Bridges de Death Stranding













































Ya puedes preordenar la figma de Sam Porter Bridges

Ambas ediciones ya están disponibles para preordenarse directamente en la tienda en línea de Good Smile Company. El periodo de preventa se cerrará el próximo 17 de marzo a las 9:00 PM (hora de la Ciudad de México) y tiene un lanzamiento agendado para octubre de 2021. Es importante mencionar que este tipo de productos suele agotarse y ya no vuelve a aparecer en la tienda en línea a menos que se haga un relanzamiento, por lo que te invitamos a apartarla cuanto antes si en verdad la deseas.

Además, si apartas a través de la tienda en línea de Good Smile Company, en el paquete de la versión estándar o la DX se incluirá también una base grande para figmas con el logotipo de Death Stranding.

Si luego de ver todo esto, el coleccionable te interesó, entonces debes saber que Good Smile Company hace envíos a todo el mundo, pero sólo a través de su tienda global y no en la estadounidense. La única diferencia es que en la tienda global la moneda está en yenes (¥ o JPY). Al momento de preordenar no se hará el cargo a tu medio de pago, sino que aparecerá días antes de que se envíe el producto; no obstante, la orden quedará registrada. El envío es gratuito y se hace por correo.

La edición estándar tiene un precio de ¥9900 JPY (alrededor de $93 USD) y la DX Edition se vende a cambio de ¥12,800 JPY (aproximadamente $121 USD).

¿Qué te pareció el coleccionable?, ¿lo comprarás? Cuéntanos en los comentarios.

Si eres fan de Death Stranding quizá te estés preguntando si habrá una de Cliff Unger. Te tenemos buenas noticias, pues ya se confirmó que se encuentra en producción una figura figma de este personaje, sólo que todavía no hay fecha de revelación.

Death Stranding debutó originalmente en 2019 y puedes encontrarlo en PlayStation 4 y PC. Si deseas saber más sobre él, te invitamos a visitar su ficha o consultar nuestra reseña escrita.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente