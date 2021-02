Gamers furiosos con Ubisoft por lanzar micropagos en lugar de arreglar sus juegos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

No es ningún secreto que a Ubisoft le encantan las microtransacciones. De hecho, parece que tiene juegos diseñados alrededor de la monetización y nada más. Ya estamos acostumbrados a esto, lo que no esperábamos es que la compañía hiciera enfurecer a su comunidad al hacerlos sentir que prefiere lanzar nuevos micropagos antes que arreglar sus juegos.

En el subreddit de Assassin’s Creed, un usuario conocido como Zuazzer inició un hilo en el que se quejó de la cantidad de microtransacciones que ha recibido Valhalla desde que debutó. Para que te des una idea, desde que se estrenó Valhalla, la tienda ha recibido 9 sets de armaduras nuevos. Es decir, la misma cifra que está disponible en el juego base.

El problema que expone Zuazzer es que Ubisoft le está dando la prioridad a esto sobre las demás cosas. Es decir, que Ubisoft prefiere invertir tiempo y recursos antes de lanzar el contenido gratuito que prometió.

“Ubi sigue añadiendo y añadiendo mierda ridícula a la tienda de microtransacciones, sacándole cada centavo a sus ballenas con contenido que sólo un porcentaje pequeño de jugadores disfrutará. Por si fuera poco, no sólo son cosas cosméticas, sino objetos que afectan el gameplay y en algunos casos tienen demasiado poder. (…) ¿Por qué nadie está hablando de esto? Hace tan sólo unos años la gente hubiera levantado el infierno si una compañía hiciera esto. No está bien, especialmente cuando hablamos de un juego que cuesta $60 USD”.

Lo peor es que Assassin’s Creed: Valhalla sigue con errores

Las palabras de Zauzzer resonaron en varios miembros de la comunidad, quienes aprovecharon para quejarse del trato que les ha dado Ubisoft. En especial cuando tenemos en cuenta que aún hay errores en el juego.

Como sabes, Assassin’s Creed: Valhalla debutó con un montón de bugs y se han arreglado algunos de ellos. Dicho esto, la realidad es que también está lejos de ser perfecto y aún existen varios problemas, además de que algunas actualizaciones han introducido errores nuevos. Esto es algo que también tiene molesto a la comunidad.

“Normalmente no me importaría si el juego estuviera en perfecto estado. No lo está (…) Sé que algunos dirán, ‘están en camino’ y sé que es así, pero después de ver que son peticiones de la comunidad una y otra vez, ¿por qué no tenerlo en su lanzamiento”, mencionó un usuario llamado bowie93.

“Intento regresar al juego, pero cada vez que lo hago hay un nuevo problema. Primero mi partida y sistema de viaje rápido se rompen por un mes, después puedo hacer viaje rápido, pero no guardar. Ahora mis cutscenes salen rotas y las bocas de los personajes no se mueven. Quiero amar este juego, pero cada vez que lo hago algo sale mal”, señaló el usuario llamado ErandurVane.

Assassin’s Creed Valhalla llegó el 10 de noviembre a Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Puedes saber más sobre este lanzamiento si haces clic aquí.