¿Te gustaría que lanzaran un Xbox Classic o un Xbox Mini?

Desde hace años, el lanzamiento de ediciones especiales de consolas antiguas con un diseño mini y juegos precargados ha sido del agrado de muchos jugadores. Ya sea porque fueron parte de aquella época, por querer conocer algunos de los títulos más importantes de antaño o por puro coleccionismo, la respuesta del público, salvo en el caso del PlayStation Classic, ha sido muy buena. Dicho esto, ¿qué pensarías de una consola de ese tipo por parte de Xbox? Sí, un hipotético Xbox Classic o Xbox Mini.

Todo fan de Xbox conoce el prototipo de la primera consola de Microsoft, aquel con diseño de una "X" enorme plateada con el círculo verde la naciente marca en el centro. Era el inicio del siglo XXI y todo que tenía que ser plateado y algo extravagante, después de todo el futuro había llegado. Afortunadamente, Microsoft optó por otro diseño en negro, que al final conocimos como el primer Xbox. Pues bien, el creador de esa consola, Seamus Blackley, encendió el hype de los fans al preguntarle a los fans si les gustaría ver un lanzamiento de aquel diseño que no fue con una propuesta de gaming interesante:

If you’d want this to maybe happen, let me know now or forever hold your, you know, your want. Or whatever. OK I fucked that up but still, let me know! https://t.co/ZxLvxeVvWL