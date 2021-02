El vértigo de las carreras futuristas de PACER por fin llegará a Xbox One

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Luego de debutar en PC y PlayStation 4, PACER, el juego de carreras futuristas del estudio británico R8 Games está listo para llegar a una nueva plataforma y eso significa que los usuarios de Xbox One pronto podrán vivir esta experiencia inspirada en las viejas glorias de WipeOut.

A través de publicaciones en sus redes sociales y con la presentación de un trailer oficial, R8 Games reveló que PACER debutará en Xbox One el próximo 11 de febrero. El lanzamiento de este título con carreras antigravedad a altas velocidades cumple la promesa del equipo de desarrollo, quien decidió tomar un poco más de tiempo para oprtimizar la experiencia en la consola de Microsoft brindando un juego que se disfrute de principio a final. En ese sentido, R8 Games agradeció la espera de los fans y los invitó a ingresar a la Xbox Store en la fecha indicada para conseguir el título.

Pilots in green! Your announcement has arrived!#Xbox PACER is dropping February 11th 💚🥳



Thank you all for hanging in there and we cant wait to see you on the track! pic.twitter.com/FpLtkDQq0b