Pokémon GO: el cambio de formas podría llegar pronto, pero tendría un costo

Con el paso del tiempo, Game Freak ha añadido interesantes características en las generaciones de Pokémon. Una de ellas es la posibilidad de que algunas especies tengan diversas formas que los jugadores pueden cambiar a voluntad. Esta característica no está disponible en Pokémon GO; aunque muchos jugadores la han pedido desde hace años, Niantic no la ha implementado, pero esto podría cambiar muy pronto.

Niantic acaba de lanzar nueva información en Pokémon GO y, como es normal, algunos dataminers ya analizaron los datos que contiene. Lo que más llamó su atención es que aparecen datos que hacen referencia a un posible cambio de forma de algunos Pokémon.

Por si no lo sabes, hasta hoy en Pokémon GO no es posible cambiar la forma de Pokémon como Giratina, sino que es necesario capturarlo en Incursiones ya sea con su forma Origen o su forma Modificada, a diferencia de los juegos de consolas de Nintendo, en los que es posible cambiarla a voluntad con ayuda de objetos.

No obstante, en los nuevos archivos del juego aparecen secuencias de texto que apuntan a que dentro de poco Niantic podría implementar un nuevo sistema de cambio de forma.

¿Cómo podría beneficiar el cambio de forma de Pokémon?

Los jugadores de Pokémon GO seguramente agradecerán estos cambios pues por fin podrán tener un Castform en su forma de nieve sin necesidad de haberlo atrapado en clima nevado, por ejemplo. Algo parecido podría ocurrir con Cherrim, que hasta ahora obtiene la forma soleada o encapotada según el tiempo atmosférico tras evolucionar de Cherubi y no puede cambiarse.

De igual forma esto podría significar que los jugadores podrán cambiar entre las diferentes formas de Deoxys con facilidad. Hasta ahora, por ejemplo, sólo es posible conseguir las diferentes formas de Deoxys atrapando uno por uno, sin posibilidad de cambiársela, a diferencia de los juegos de la serie principal. De esta manera también podría modificarse a Giratina, Darmanitan o Rotom a voluntad.

Se especula que con este cambio será posible cambiar la forma de Burmy, aunque no la de Wormadam (su evolución femenina), pues una vez que evoluciona es imposible cambiarla. Es importante mencionar que también hay Pokémon de la misma especie con dimorfismo sexual; es decir, que presentan diferencias morfológicas según el género, como Pyroar o Unfezant; otros que varían según la región, como Shellos y Gastrodon; u otros con la estación, como Deerling y Sawsbuck. Es incierto hasta qué grado podrá manipularse el cambio de estado de ciertos Pokémon, pero es muy probable que no pueda modificarse el sexo o la región en la que fue atrapado.

Por si te lo perdiste: todo este contenido te espera en Pokémon GO para celebrar el mes del amor y la amistad.

El cambio de forma podría costar recursos

Otro detalle interesante es que a diferencia de en los juegos de la serie principal, en Pokémon GO el cambio de estado de ciertos Pokémon podría costar recursos a los jugadores, tal como reporta el usuario de reddit lewymd.

Al parecer este costo estará relacionado con el Polvo Estelar, ciertos objetos (como los DNA Splicers para Kyurem) y misiones o aventuras especiales, como la que necesita Farfetch’d en su versión de Galar para evolucionar a Sirfetch’d. En caso de cumplir con los requerimientos y aceptar el cambio de forma, podría detonarse una animación e incluso se habla de posibles insignias y misiones ligadas al cambio de formas.

No hace falta decir que nada de esto está confirmado, por lo que bien podría ser información que Niantic jamás implemente en Pokémon GO, así que te invitamos a tomarla como algo extraoficial y esperar a que la desarrolladora la confirme. Te mantendremos informado.

¿Qué opinas de este posible cambio que podría llegar a Pokémon GO? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que aún estás a tiempo de participar en un evento de celebración de Johto.

Pokémon GO está disponible en móviles.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

