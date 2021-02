Cocreador de Terraria arremete contra Google y cancela port para STADIA

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

STADIA, el servicio de streaming de Google, pasa por uno de sus peores momentos. La compañía anunció recientemente que dejará de hacer juegos para su plataforma, pues cerrará sus 2 estudios de desarrollo y perderá a Jade Raymond, una de las principales creativas de su proyecto.

Muchos creen que esta decisión es otro clavo en el ataúd del servicio, pero Google aseguró que trabajará en una nueva estrategia enfocada en la infraestructura de STADIA como plataforma. A pesar de esto, una nueva polémica opaca al servicio.

Andrew Spinks, cocreador de Terraria, arremetió recientemente contra Google y canceló la versión de su juego para STADIA. ¿La razón? El creativo perdió acceso a varios servicios y a sus cuentas de Google, incluyendo la cuenta oficial de Terraria en YouTube.

Entérate: Google se distancia de opinión polémica de creativo de STADIA contra streamers

Por medio de su cuenta de Twitter, Spinks denunció que perdió acceso a todas sus cuentas de Google, por lo que no puede usar servicios como Google Play, Google Drive, YouTube y Gmail. El creativo explicó que ha hecho lo posible para recuperarlas durante las últimas 3 semanas, pero Google no ha querido cooperar.

Spinks señaló que desconoce la razón por la que sus cuentas fueron bloqueadas y argumenta que no hizo nada que violará los términos y condiciones de la compañía. El creativo enfureció contra Google y afirmó que es una compañía que valora muy poco a sus clientes y socios.

Como consecuencia, Spinks no quiere colaborar con Google en ningún proyecto, por lo que anunció la cancelación del port de Terraria para STADIA. “Terraria para Google STADIA se canceló. Mi empresa ya no admitirá ninguna de sus plataformas en el futuro", comentó el desarrollador.

El creativo afirmó que el problema es más serio de lo que parece, pues perdió acceso a mucho contenido valuado en miles de dólares. Además, no puede acceder a su canal de YouTube ni a su correo electrónico que ha usado por más de 15 años.

I absolutely have not done anything to violate your terms of service, so I can take this no other way than you deciding to burn this bridge. Consider it burned. #Terraria for @GoogleStadia is canceled. My company will no longer support any of your platforms moving forward.