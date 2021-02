¿Un nuevo Killer Instinct? Dicen que Microsoft quiere hacerlo realidad

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Los fans de Killer Instinct quedaron satisfechos con el trabajo que hicieron Double Helix, Iron Galaxy y Microsoft con la más reciente entrega de la franquicia para Xbox One y PC. El título sigue vigente, pues este año regresará su World Cup para revitalizar su escena competitiva.

En parte debido a esto, la comunidad se pregunta si Microsoft tiene planes para continuar con la saga y lanzar un nuevo juego. Iron Galaxy liberó recientemente una actualización para que Killer Instinct aproveche parcialmente el potencial de Xbox Series X y S, pero no dio pista sobre el futuro de la saga.

De acuerdo con diversas fuentes, Microsoft sí tiene interés en seguir con la serie y desarrollar una nueva entrega. Sin embargo, todo indica que hay una barrera importante por superar para hacer realidad el proyecto.

Un nuevo Killer Instinct podría estar entre los planes de Microsoft

De acuerdo con el creador de contenido Rand al Thor 19 y Jez Corden, miembro de Windows Central, Microsoft no descarta entre sus planes una entrega más de Killer Instinct. Sin embargo, hay un problema, pues las fuentes afirman que no hay un estudio que lo haga.

Es importante recordar que Double Helix, el estudio original de la entrega de 2013, fue adquirido por Amazon Game Studios en 2014. Posteriormente, Iron Galaxy tomó las riendas del proyecto y últimamente ha trabajado en ports para otras plataformas, como la versión de Overwatch para Switch.

Los informantes aseguran que Microsoft no descarta una secuela, pero simplemente no tiene un equipo que pueda hacerla por ahora. "Sé que Microsoft quiere hacer Killer Instinct, no es que no quisieran que hubiera una secuela, es solo que no tenían a nadie para hacerlo, al menos eso es lo que me dijeron", afirmó Rand en el podcast The Xbox Two.

Por su parte, Corden comentó algo similar durante la conversación. El editor se limitó a decir que “simplemente no hay un desarrollador disponible para hacer el juego”. Es importante mencionar que esta información no ha sido confirmada por Microsoft, así que por ahora es un rumor.

A pesar de esto, no se descarta del todo que Killer Instinct regrese en algún momento con un nuevo juego. Microsoft ya tiene un número importante de estudios de desarrollo, pero al parecer todos ya están ocupados en varios proyectos.

Killer Instinct está disponible para Xbox One y PC. También se puede jugar en Xbox Series X y Xbox Series S mediante la retrocompatibilidad. En este enlace encontrarás toda la información relacionada con el título de peleas.

