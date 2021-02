La Epic Games Store prepara un evento al estilo Nintendo Direct

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La Epic Games Store prepara un montón de sorpresas para el próximo par de años. Si eres de los que está emocionado por saber qué está en camino, debes saber que Epic Games prepara una presentación al estilo Nintendo Direct con novedades.

Por medio de su blog, la Epic Games Store anunció The Epic Games Store Spring Showcase. Se trata de una presentación en vivo en el que habrá “nuevos anuncios, gameplay, comentarios de desarrolladores y más”.

Esta presentación se llevará a cabo el jueves, 11 de febrero, a la 1:00 PM, hora de la Ciudad de México. La presentación se podrá seguir desde el canal oficial de Epic Games en Twitch.

