EA está por decidir si cancelará Anthem o si seguirá salvándolo

Anthem tuvo un lanzamiento desastroso y BioWare ha intentado salvarlo con un proyecto llamado Anthem Next. Dicho esto, parece que existe la posibilidad de que ese juego nunca vea la luz y es que Electronic Arts analizará si sigue intentando o si lo cancela por completo.

En un reportaje para Bloomberg, Jason Schreier, periodista que reveló la existencia de Anthem Next, señaló que esta semana habrá unan reunión de miembros de Electronic Arts. En ella van a supervisar el estado actual del proyecto para decidir si deciden continuar con el proyecto o si deciden abandonarlo por completo.

De acuerdo con 3 diferentes fuentes cercanas al proyecto, en caso de que EA quede satisfecho con el estado de Anthem Next entonces destinará más recursos para su creación. Actualmente el proyecto está siendo desarrollado por un equipo de aproximadamente 30 personas y el estudio quisiera triplicar su fuerza de trabajo. Desafortunadamente, se desconoce si EA está dispuesto a destinar tantos recursos.

Hasta ahora, Electronic Arts se ha negado a hacer algún comentario sobre el reporte de Schreier. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando sepamos más al respecto.

