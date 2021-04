Age of Empires IV: ¿dónde y cómo ver la nueva presentación de gameplay?

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hoy, sábado 10 de abril, es un día muy especial para los fans de Age of Empires, ya que dentro de pocas horas se llevará a cabo un evento que no querrás perderte si quieres saber más sobre el nuevo juego de la franquicia.

Luego de revelarse anticipadamente, Microsoft confirmó a mediados de marzo que preparaba el Age of Empires Fan Preview, un evento que hará las veces de “celebración de la franquicia”.

¿Qué esperar del evento de Age of Empires?

Aunque el equipo encargado de la serie no quiso arruinar las sorpresas que tiene preparadas para esta presentación, anticipó que por fin dejará dar un vistazo nuevo al gameplay, civilizaciones y campañas de Age of Empires IV, del cual no hemos visto más desde su anuncio hace casi un par de años.

Por si fuera poco, debes saber que también habrá “noticias emocionantes” acerca de Age of Empires II: Definitive Edition y Age of Empires III: Definitive Edition.

Por si te lo perdiste: Age of Empires IV ya es jugable y su desarrollo marcha muy bien.

¿Dónde cuándo puedo ver la presentación de Age of Empires?

Al escuchar todo esto, seguramente no querrás perderte todo lo que Microsoft tiene preparado. Así que te recordamos que este evento se llevará a cabo hoy a las 11:00 AM, hora de la Ciudad de México. En lugares como Puerto Rico la transmisión comenzará a las 12:00 PM y en Argentina, por otro lado, estará disponible a partir de la 1:00 PM.

Se espera que el evento digital tenga una duración de 30 minutos y podrás sintonizarla en la página oficial de Age of Empires o en los canales oficiales de Xbox en Twitch, Facebook o YouTube.

Si por alguna razón no podrás estar al pendiente de la transmisión, no te preocupes, que aquí en LEVEL UP tendremos una cobertura. Aquí abajo te dejaremos un video que estará disponible cuando llegue la hora de estreno.

