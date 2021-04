Aseguran que Fable, Perfect Dark y Everwild tardarán mucho en llegar

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Xbox ya tiene en desarrollo atractivos proyectos que vienen en camino a consolas y PC. Los jugadores están emocionados por la llegada de una oleada de juegos first-party; sin embargo, no está claro cuándo llegarán y si tardarán mucho.

De acuerdo con un reporte reciente, hay juegos de Xbox Game Studios que todavía están muy lejos de su lanzamiento. Algunos de ellos los vimos en un primer trailer de revelación, pero han pasado los meses y no hemos sabido más al respecto.

Se espera que Xbox sorprenda este año con importantes anuncios, pero algunas fuentes aseguran que juegos como Fable, Perfect Dark y Everwild todavía les queda mucho tiempo de desarrollo.

Entérate: Checa el mejor contenido de gaming que te trae Solar Power

Grandes títulos de Xbox podrían tardar mucho en debutar

Las nuevas entregas de Fable y Perfect Dark fueron reveladas en el Xbox Game Showcase de julio del año anterior. Así pues, ha pasado relativamente poco tiempo desde que conocimos los proyectos de manera oficial.

Por su parte, Everwild, la nueva franquicia de Rare, fue anunciada en noviembre de 2019 y recientemente se quedó sin director creativo. Según información de Chris Dring, director y editor de GamesIndustry, todos los proyectos mencionados están lejos de su lanzamiento.

Dring aseguró que ha tenido varias conversaciones con amigos de Xbox Game Studios y sabe que los títulos tardarán mucho en llegar a las manos de los jugadores. Incluso el informante refiere que podrían debutar hasta la llegada de un nuevo Xbox o una revisión de las consolas actuales.

La fuente también señala que, debido a esto, Microsoft y Xbox están invirtiendo en acuerdos para llenar la ausencia de sus próximos lanzamientos. Sin embargo, por ahora no hay nada confirmado por parte de las compañías, que bien podrían dar una sorpresa en los próximos meses.

"He tenido algunas conversaciones con un par de amigos en Xbox Game Studios esos juegos que se anunció —Everwild, Perfect Dark, Fable— están muy lejos. Incluso podría haber un nuevo Xbox (una actualización de nivel medio) para cuando salgan esos títulos (…) no es de extrañar que Xbox esté considerando invertir y firmar ciertos acuerdos en este momento, porque no tienen una línea de grandes exclusivas en absoluto”, comentó Dring.

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP - CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

Fable, Perfect Dark y Everwild siguen en desarrollo y no tienen por ahora una ventana de lanzamiento. Busca en este enlace más noticias sobre los próximos proyectos de Xbox.

Fuente