Pokémon GO: el Día de la Comunidad de Snivy ya comenzó

A finales de marzo Nantic compartió los planes que tenía para Pokémon GO durante abril y dentro de ellos no podía faltar el Día de la Comunidad de este mes. Si lo estabas esperando, pero por alguna razón se te olvidó, te tenemos cubierto, pues te recordamos que hoy es dicho día y seguramente ya comenzó en tu región.

Hoy a las 11:00 AM (hora de tu localidad) dio inicio el Día de la Comunidad de abril, cuyo protagonista sería la criatura inicial de Tipo Planta de Unova (Teselia), Snivy, el Pokémon Serpiente Hierba.

Como en otras ocasiones, la criatura protagonista aparecerá con más frecuencia en estado salvaje de las 11:00 AM a las 5:00 PM y no sólo eso, sino que también será mas común que aparezca en su forma shiny o variocolor.

🍃 #PokemonGOCommunityDay has started in some areas around the world. Be on the lookout for Snivy, the Grass Snake Pokémon—if you’re lucky, you might find a Shiny one! 🍃✨ pic.twitter.com/auF6hT2Pqc