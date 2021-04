Así serían los luchadores de Smash Bros. como personajes de Among Us

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Pese a que debutó originalmente en 2018, la popularidad de Among Us estalló hasta mediados del año pasado y, varios meses después, sigue vigente en la comunidad. Por lo mismo, no es de extrañar que existan múltiples creaciones de fans alrededor de este título independiente, y en una reciente animación los luchadores del roster de Super Smash Bros. Ultimate se convirtieron en los dulces tripulantes espaciales.

Fue el usuario 64-Bits quien se dio a la tarea de crear una divertida animación donde los luchadores del título de Nintendo tienen la apariencia de los personajes de Among Us.

De esta manera, es posible ver a Pikachu, Megaman, Fox, Dr. Mario, Yoshi entre otros utilizar sus habilidades especiales para asesinar brutalmente a un pobre tripulante que viste como Luigi, el hermano menor de Mario.

A continuación te compartimos el video:

Los tripulantes de among us en otros videojuegos

La popularidad de Among Us subió como la espuma durante el año pasado. Desde entonces, los fanáticos han imaginado a los simpáticos personajes del título de InnerSloth en otros videojuegos.

De hecho, un fan creó un impresionante mod que permite jugar como los tripulantes de Among Us en Super Smash Bros. Ultimate y, pese a que utilizan los movimientos de Pac-Man, los resultados son increíbles.

Por otra parte, otro usuario juntó a Among us y Fall Guys en una divertida modificación para Star Wars Battlefront II, donde los soldados del shooter de EA fueron sustituidos por los carismáticos personajes de los juegos independientes.

Finalmente, Fall Guys incluyó en su temporada número 4 una interesante skin inspirada en los tripulantes de Among Us.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la animación? Déjanos leerte en los comentarios.

