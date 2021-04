¡Hay esperanza! Director de Days Gone no descarta una secuela

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Por diversas razones, muchos de los exclusivos de PlayStation en la era de PS4 desataron pasiones que salieron disparadas en distintos sentidos. Amados u odiados, los juegos creados por PlayStation Studios dieron mucho de qué hablar en años recientes y no por nada los recientes reportes sobre el futuro de algunos de ellos tuvieron la misma respuesta. En el caso de Days Gone, justo cuando se pensaba que todo estaba dicho, surgió una pequeña esperanza, justo de parte del creativo que lo creó.

Jeff Ross confía en Jim Ryan y las decisiones de PlayStation

Hace unos días, PlayStation se encontró en terreno inestable luego de que un reporte de Jason Schreier, periodista de Bloomberg, revelara detalles sobre un proyecto que se convirtió en un remake de The Last of Us y también que la propuesta de Days Gone 2 fuera rechazada. En medio de lo que parece ser una estrategia a favor de las grandes producciones y con franquicias ya establecidas de PlayStation, se pensó que todo estaba dicho para la IP de BEND Studio, que arrancó mal pero se recuperó en el camino, sin embargo, su creador, Jeff Ross, opina la contrario.

Durante su participación en el programa de David Jaffe, creador de God of War, Jeff Ross, director de Days Gone y quien dejó BEND Studio el año pasado, fue cuestionado sobre las supuestas decisiones de PlayStation. De inicio,y con todo los reflectores apuntando hacia Jim Ryan, presidente y director general de SIE, Ross señaló que no entiende el miedo de los fans por el camino que podría tomar PlayStation en los años por venir y aseguró que Jim Ryan sabe mucho más de videojuegos de lo que se piensa.

No todo podría estar dicho para Days Gone

Dicho esto, Ross fue abordado en torno al reporte que indica que Sony no aprobó un secuela de Days Gone, lo que fue tomado como el inevitable final de la franquicia, y en ese sentido declaró: "nunca digas nunca a nada, es solo que...tal vez no es el momento".

La respuesta del director de Days Gone ha sido tomada como una pequeña esperanza de que la franquicia siga viva, ya que tras su accidentado debut, el proyecto supo levantarse y entregar la experiencia prometida, algo que ha sido señalado por los jugadores que recién le entraron al juego y más con las mejoras de desempeño que tiene en PlayStation 5.

¿Days Gone sobrevivirá y estará en el futuro de PlayStation?

