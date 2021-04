Capcom se acuerda de Dino Crisis y lanza su banda sonora en Steam

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Algo que muchos juegos de Capcom tienen en común es que cuentan con una banda sonora legendaria. Si eres fanático de lo que diferentes compositores han hecho para esta marca, debes saber que ya puedes conseguir la música de Dino Crisis y muchos otros en Steam.

Por medio de su blog, Capcom anunció que la banda sonora de Dino Crisis; Dino Crisis 2; Okami y el contenido de Vergil para Devil May Cry 5 ya están a la venta en Steam. Al comprarlos tendrás la oportunidad de descargar sus temas en formato MP3, FLAC y AAC.

Un detalle interesante es que Capcom incluyó las letras de las canciones en los metadatos de los archivos. Gracias a esto podrás revisarlas para cantarlas mientras las escuchas.

Estas son todas las bandas sonoras que llegaron a Steam:

