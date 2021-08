¿Cómo comprar un Xbox Series X|S en México con los problemas de stock?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

UPDATE (3:05 PM 12/07/2021) : Una vez más hay unidades disponibles de Xbox Series X en Amazon México. De hecho, en esta ocasión la consola llega con un minúsculo descuento. Consigue tu consola aquí.

Nota original

Microsoft le dio la bienvenida a sus consolas de nueva generación en noviembre de 2020. Pese a que ya pasaron más de 6 meses desde aquel entonces, conseguir un Xbox Series X o un Xbox Series S permanece como una tarea titánica en México y varias regiones del mundo. No obstante, y si deseas adquirir alguno de estos hardware en el futuro, aquí te compartiremos algunos consejos que te serán de utilidad.

Xbox Series X|S ― Disponible en Amazon México

¿Por qué es tan difícil conseguir un Xbox Series X|S?

Antes de empezar, es necesario remarcar las causas por las que es complicado adquirir alguna de las consolas de nueva generación de Microsoft en este momento.

Debemos recordar que, gracias a la pandemia por COVID-19, 2020 fue un año complicado para el mundo entero y, evidentemente, para la industria de los videojuegos. Por supuesto, los efectos del virus permanecen y por cuestiones de producción, las compañías no pueden satisfacer la alta demanda de consolas.

Además, los revendedores aprovecharon la escasez de consolas y las ansias de los jugadores para hacer negocio. Tan solo a pocas semanas de su lanzamiento, un grupo de acaparadores lograron conseguir más de 1000 Xbox Series X gracias al uso de bots y otras herramientas.

Desgraciadamente, la escasez de consolas seguirá siendo un problema por varios meses, mientras que Microsoft ya está evaluando una medida para frenar los esfuerzos de los revendedores.

¿Deseas adquirir un Xbox Series X|S? Así puedes saber cuando están disponibles

Pese a los problemas de escasez, las tiendas en México suelen restablecer el stock de consolas de nueva generación con relativa regularidad. Eso sí, las unidades se agotan muy rápido, por lo que es importante estar atentos.

Sabemos que estar al pendiente de las tiendas es complicado, por lo que te recomendamos seguir nuestras cuentas de Facebook, Twitter y Discord, pues allí avisamos cuando y donde están disponibles las consolas Xbox Series X|S.

Opciones y consejos para comprar un Xbox Series X|S

Por supuesto, en México existen muchas tiendas online que venden videojuegos físicos, accesorios y consolas de nueva generación. Todas ellas son muy buenas y, sin duda, vale la pena revisarlas.

Sin embargo, nosotros recomendamos ampliamente Amazon gracias a su buen servicio, garantía y atención al cliente. Además, y si eres miembro de Amazon Prime, podrás obtener envíos rápidos y gratuitos.

Por último, tenemos excelentes noticias. Al momento de escribir estas líneas, Amazon tiene disponible ambas consolas next gen de Microsoft.

Así pues, podrás adquirir un Xbox Series S por $7,499 MXN si das clic aquí, mientras que en este enlace encontrarás un Xbox Series X por tan solo $13,809.46 MXN.

En caso de no alcanzar esta oferta, no te preocupes. Como te platicamos, avisaremos tan pronto tengamos conocimiento de un nuevo restablecimiento de consolas. Eso sí, te recomendamos siempre tener activa tu cuenta de Amazon para no perder tiempo en iniciar sesión y, si es posible, utilizar varios dispositivos en caso de que uno falle.

Pero cuéntanos, ¿planeas aprovechar esta oferta? Déjanos léete en los comentarios.

