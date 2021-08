¿Cuándo arreglarán y lanzarán la app de Abandoned? Estudio lo revela

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Lo sabemos, la espera por descubrir qué es en realidad Abandoned ha sido larguísima y opacada por retrasos. El último ocurrió justo el día de estreno debido a problemas técnicos que surgieron justo en su lanzamiento. BLUE BOX Game Studios sigue trabajando en ellos y hoy brindó una actualización sobre cuando planea lanzar por fin su aplicación.

El estudio independiente responsable de Abandoned esperaba mostrar de una vez por todas al mundo de qué iba Abandoned gracias a una aplicación exclusiva para PlayStation 5, la cual permitiría a los usuarios descubrir en tiempo real y de forma interactiva el misterioso juego.

Sin embargo, cuando debió estar disponible, la aplicación no funcionó y BLUE BOX Game Studios tuvo que salir a dar la cara y confirmar que había problemas. A pesar de que la desarrolladora afirmó estar trabajando para solucionarlos de inmediato, hasta hoy la aplicación sigue sin estar disponible.

The delay is taking longer than expected. We are fully working on this. We thank you for the patience and we apologize for this.

Al parecer los problemas fueron mucho más serios de lo que esperaba el estudio, pues ya pasó 1 día desde el estreno planeado. El estudio se ha mantenido en contacto con los fans y mencionó que sigue trabajando "completamente" en una solución.

"Queremos recordarles que somos un estudio pequeño sin los grandes recursos para resolver rápidamente un problema. Queremos ofrecer un producto muy pulido y una buena representación del juego que funcione como debería", comentó BLUE BOX Game Studios por medio de Twitter.

Lo interesante es que la desarrolladora refirió que no retrasaría "el parche" a una fecha específica, sino que lo lanzaría tan pronto como haya resuelto el problema. Esto quiere decir que no habrá previo aviso y los fans tendrán que estar al pendiente de la aplicación para ver cuando sirve o esperar a que la desarrolladora confirme que la aplicación ya está disponible. En cualquiera de los casos, en LEVEL UP te mantendremos al tanto.

We won't be delaying the patch to a specific date, but release it as soon as we have resolved it. On behalf of the BBGS Team and everyone involved with Abandoned, we thank you for the patience and apologize deeply for the inconvenience.