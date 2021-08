Life is Strange: True Colors retrasa su versión para Nintendo Switch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hace unas horas te informamos sobre el retraso de Life is Strange: Remastered Collection, juego que se lanzará hasta principios de 2022 en todas sus versiones. Y en esta ocasión, nos llega otra mala noticia para los poseedores del Switch, ya que Life is Strange: True Colors en su versión para la consola de Nintendo también se retrasó.

Fue esta misma mañana que los responsables del juego en Square Enix complementaron la publicación que habían hecho sobre el retraso de la colección remasterizada, y anunciaron que Life is Strange: True Colors para el Switch saldría más tarde que las versiones de otras consolas planeadas para el 10 de septiembre.

Según la información compartida, el juego sigue estando planeado para este 2021, aunque aún no se conoce la fecha exacta de su lanzamiento.

Aquí lo puedes ver:

Additionally, Life is Strange: True Colors for Nintendo Switch is running a little late.



We won’t be quite ready to release on September 10 – but we still plan to release this year.



Please watch our channels for a confirmed date over the coming weeks!