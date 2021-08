Entregas de Spelunky ya tienen fecha de lanzamiento en Switch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Mossmouth y Blitworks anunciaron a finales de 2020 que Spelunky y Spelunky 2 estaban en camino a Nintendo Switch. Si eres fan de los títulos de Derek Yu, te tenemos una noticia que alegrará tu día.

Los estudios por fin revelaron la fecha de lanzamiento de ambos títulos. Por fortuna, falta muy poco para poder disfrutar estas 2 difíciles aventuras en cualquier lugar. Además de la fecha de estreno, también se confirmó el precio que tendrá cada título en la eShop.

Spelunky y Spelunky 2 tendrán un lanzamiento simultáneo en Nintendo Switch. Podrás conseguirlos en formato digital a partir del próximo 26 de agosto, día en que se lanzarán en América y Europa.

La primera entrega se ofrecerá a cambio de $9.99 USD, mientras que la secuela costará $19.99 USD. Por ahora no hay información sobre el tamaño de los juegos, pero no deberías tener problemas para instalar ambos.

Para celebrar el anunció, se liberó un nuevo trailer donde se aprovechan las mecánicas y el mundo de Spelunky 2 para revelar la fecha de lanzamiento. Al mismo tiempo, se muestran algunos de los retos que ofrecerá la secuela en uno de sus niveles iniciales.

🔥👀

The light of your torch illuminates the glint of a gold idol... #Spelunky and #Spelunky2 are both coming to #NintendoSwitch on August 26, in North America, Europe, and Australia! Other regions will be announced soon! pic.twitter.com/fClL27JfHO