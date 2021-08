Tras controversia por acoso, fans quieren que McCree tenga otro nombre en Overwatch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

A finales de julio, el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California emitió una demanda contra Activision Blizzard, en la cual se señala el ambiente de discriminación y acoso que fomenta la compañía. Desde entonces, grandes ejecutivos, desarrolladores y creativos abandonaron la empresa o fueron despedidos. Por supuesto, esta desagradable situación tiene un efecto negativo en la forma en que los jugadores perciben los títulos de la marca, y Overwatch no es la excepción.

En los últimos días, decenas de jugadores solicitaron a los desarrolladores que cambiaran el nombre de McCree en Overwatch. Esto gracias a que se reveló que Jesse McCree, diseñador de niveles en Blizzard y supuesta inspiración para el héroe del shooter multijugador, era uno de los trabajadores involucrados en la infame Suite Cosby de la compañía.

Petition for @PlayOverwatch to rename Jesse McCree to Matt Mercer in light of the real life Jesse McCree being a greasy “Cosby Suite” dwelling scumbag. #ActiBlizzWalkout #blizzardlawsuit #Blizzard

El pasado miércoles 11 de agosto, las solicitudes para cambiar el nombre del pistolero de Overwatch obtuvieron mayor visibilidad después de que se confirmara que el diseñador Jesse McCree abandonará la compañía. Sin embargo, los desarrolladores aún no responden a los deseos de los fans.

Por supuesto, cambiar el nombre del popular héroe de Overwatch no es tan simple como reemplazar un texto. Después de todo, sería necesario rehacer decenas de diálogos de voz y eliminar la mercancía oficial donde se le menciona.

Ante esta situación, algunos jugadores explicaron que otra solución es simplemente asesinar el personaje y que ya no tenga participación en el lore de Overwatch.

Overwatch meant a lot to me, I have a framed poster above my desk with the train ticket I bought to travel to the Launch event, the first gaming event I got invited to since starting my journey in streaming. Looking at that poster the last couple days makes me feel sick.