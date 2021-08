Riot lanzó un nuevo video de League of Legends: Wild Rift sobre Thresh Desatado

Editorial: Esports / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Sin duda, uno de los campeones más queridos por los fans de League of Legends es Thresh, pero muchos fans no estuvieron muy felices con su nueva skin: Thresh Desatado. Recientemente, Riot lanzó un video que nos cuenta más sobre su nueva apariencia y tal vez ayude a que muchos cambien su opinión sobre el cosmético.

En el video, un mesero llamado Bort trabaja en el restaurante de un hotel al sur de Noxus. Lucha para servir la comida y hacer su trabajo, pues una de sus manos fue transformada en un pinza gigante que piensa por cuenta propia. El mesero le explica a un misterioso comensal que intentó robarle a un mago, el cual hechizó su mano como castigo.

Debido a su deformación, el jefe de Bort y el resto de los clientes lo humillan a más no poder, pero por alguna razón el misterioso comensal le da un trato digno. Es misma noche, Bort escucha unos gritos de terror y al subir las escaleras se encuentra con Thresh, el cual tomó forma humana. Mientras acaba con todos en el hotel, le dice al mesero que ya no está atado a la Isla de las Sombras y ahora puede ir por toda Runaterra tomando las almas que le plazcan. Al final de la escena, le ofrece a Bort un trato que no podrá rechazar.

También podría interesarte: Riot crea herramienta para que jugadores de League of Legends encuentren amigos

A pesar de esta grandiosa cinemática, a muchos no les gustó la nueva skin de Thresh sólo porque parece una versión más humana de su aspecto base. Riot agregó nuevas animaciones y efectos de sonido y no fue suficiente, pero tal vez los fans le den una segunda oportunidad después de ver este video que nos cuenta más del lore de League of Legends.

No te pierdas toda nuestra cobertura de esports aquí.

Video relacionado: League of Legends - Tráiler de Evento: Bestia Lunar 2021