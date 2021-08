Anuncian los cambios para la pretemporada 2022 de LoL y ninguno es sorprendente

Editorial: Esports / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Recientemente, Riot Games anunció los cambios que veremos en 2022 en la pretemporada de League of Legends. Algo que cabe destacar, es que estos cambios no serán tan sobresalientes como los de otras temporadas. No tendremos rediseños de armas o fuertes alteraciones en el sistema de runas, pero lo que sí veremos serán mejoras a los ítems, a los dragones y algunas recompensas por ciertos objetivos.

Todo indica que Riot está cómodo con el MOBA, pero sabe que es el mejor momento para darle la manita de gato que dejará a los usuarios con una refinada experiencia de juego.

Áreas a mejorar

Objetos

Ahora los soportes tendrán nuevas y mejores opciones. Habrá mejores ítems para todos los roles

Riot quiere asegurar que todos los campeones puedan tomar diferentes caminos estratégicos a través de la elección de objetos en cada partida. Las áreas a explorar son:

Mejores objetos legendarios para tanques, y asesinos.

Más y mejores opciones míticas para el rol de soporte

Dragones

Los dragones jugarán un papel importante en la pretemporada de League of Legends

Los dragones son los objetivos capaces de cambiar el terreno en la Grieta del Invocador y la verdad es que hay oportunidades para mejorar este aspecto. Los desarrolladores dicen que se centrarán en estos puntos:

Ampliar las posibilidades temáticas en torno a cómo este objetivo les da poder a los campeones en la Grieta.

Crear nuevos elementos del terreno que contribuyan a producir partidas únicas y alterar el modo en el que se desarrollan luego de la transformación del mapa.

Recompensas por objetivos

Riot cree que existen otras alternativas para retomar una partida cuando tu equipo va muy atrás. Habrá nuevas formas de lograrlo.

Más opciones a los equipos que estén en desventaja para nivelar la partida a través de nuevas estrategias y cumplimiento de objetivos.

Runas

Según Riot, algunos elementos de la ruta de Inspiración no están del todo claros y eso ha provocado que muchos usuarios no la aprovechen.

Se ajustará el balance en las runas secundarias.

Se renovarán las runas clave de Inspiración.

También podría interesarte: Riot lanzó un nuevo video de League of Legends: Wild Rift sobre Thresh Desatado

Cada vez falta menos para que podamos ver estos cambios reflejados en League of Legends. Aunque ninguno de estos cambios es asombroso, es una buena noticia saber que el MOBA va por buen camino y los desarrolladores se enfocarán en perfeccionar el juego con balances contundentes.

No te pierdas toda nuestra cobertura de esports aquí.

Video relacionado: League of Legends - Tráiler de Evento: Bestia Lunar 2021