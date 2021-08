Phil Spencer: queremos que Xbox sea único y diferente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Este año se cumple el 20.° aniversario de la llegada de Microsoft al sector de las consolas, pues fue en noviembre de 2001 que el mundo del gaming conoció el Xbox, consola que al inicio dividió opiniones pero que resultaba como necesaria para inclinar la balanza que había estado del lado de Japón por muchos años. A lo largo de este tiempo, Xbox ha buscado establecerse como una opción diferente, que sea reconocida per se por los usuarios y no como un espejo o una imitación de lo que hacía la competencia, Precisamente, este sigue siendo el objetivo de la marca, según Phil Spencer.

Durante una entrevista con GamesRadar (vía Pure Xbox), Phil Spencer, jefe de Xbox y vicepresidente de la división de juegos de Microsoft, habló sobre la idea que se tiene en Xbox sobre la creatividad respecto a lo que hace la competencia. En ese sentido, el jefe de la marca señaló que aunque la marca lleva 20 años en el mercado, hay fans que les siguen solicitando una versión de Xbox de algún juego importante que haya salido en PlayStation o Nintendo.

De acuerdo con Spencer, esto es algo que simplemente no tiene cabida en Xbox, pues el equipo piensa en la marca como algo único y diferente y que así es como debe mostrarse al mercado: "nuestra estrategia no es simplemente ser como otros. A veces me preguntan ¿dónde está tu versión de este o aquel juego?. He estado en esta industria durante mucho tiempo, tengo un montón de respeto por los creadores en todas las plataformas, y conozco a muchos, muchos de ellos. Pero es bueno si estamos haciendo algo diferente a lo que están haciendo en otras plataformas. No estamos en el negocio de simplemente intentar crear una versión verde de la plataforma azul o roja. Ese no es el ejemplo de creatividad que quiero ver en la industria de los juegos".

Durante la misma entrevista, Phil Spencer encendió la polémica al sugerir que Nintendo y PlayStation no están de acuerdo con el modelo de Xbox Game Pass y jamás lo apoyarían.

