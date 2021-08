Un Castlevania que desapareció volverá como exclusiva de Apple Arcade

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Castlevania es una de las franquicias más icónicas de Konami. Si bien muchos la consideran abandonada, la realidad es que la empresa japonesa le ha prestado atención con una serie de Netflix, una colección de clásicos y hasta un juego de celulares. Sobre esto último llama la atención que un título para iOS y Android que desapareció ahora volverá como exclusiva de Apple Arcade.

Lo que pasa es que se confirmó que Castlevania: Grimoire of Souls llegará “pronto” como una exclusiva para Apple Arcade. De acuerdo con Konami, su juego para celulares se podrá disfrutar en dispositivos Apple como iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Mac.

Por ahora, Konami no ha compartido más detalles sobre el lanzamiento de Castlevania: Grimoire of Souls en Apple Arcade. Por el momento no queda nada más que esperar para recibir más noticias o enterarnos del lanzamiento del nuevo juego que forma parte de la clásica franquicia.

El Castlevania para celulares volverá

Castlevania: Grimoire of Souls ya había debutado y desaparecido

Un punto que llama la atención es que la llegada de Castlevania: Grimoire of Souls a Apple Arcade será un relanzamiento. Lo decimos puesto que el juego ya había estado disponible en móviles.

Castlevania: Grimoire of Souls llegó a territorios selectos en septiembre de 2019. Un año después, el juego desapareció de las tiendas digitales y se pensaba que se debía a que simplemente no había logrado enganchar al público. No obstante, parece que en realidad desapareció para después llegar a Apple Arcade.

En caso de que no lo sepas, Castlevania: Grimoire of Souls es un juego de desplazamiento lateral con 60 niveles en los que podrás jugar como Alucard, Simon Belmont, Charlotte, Shanoa, Maria y más. Cada personaje tiene un estilo de combate único con el que tendrás que sortear diferentes peligros y vencer a poderosos jefes.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por jugar Castlevania: Grimoire of Souls? Cuéntanos en los comentarios.

