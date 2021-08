La app de Abandoned ya debutó, pero sólo decepcionó y enfureció a los fans

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La app de Abandoned ya debutó. Muchos usuarios de PlayStation 5 descargaron su parche de más 5 GB con diferentes esperanzas. Algunos querían ver el regreso de Silent Hill, otros se quedaban satisfechos con ver algo nuevo de una propuesta independiente. Pese a los retrasos, ninguna de las 2 cosas pasó y lo único que quedó fue enojo y decepción entre los fans.

Vamos al grano: ¿qué rayos hay en la app de Abandoned? Se trata de un corto teaser de unos cuantos segundos que nos muestra a un hombre caminando por un pasillo. Hasta ahí todo bien, después de todo, BLUE BOX Game Studios dejó bien en claro que solamente mostraría un teaser de Abandoned, pero no sería contenido jugable.

La razón por la que el teaser decepcionó es porque BLUE BOX Game Studio ya lo había mostrado en Twitter esta semana. La única diferencia es que el teaser corriendo en tiempo real presenta una canción que no se escucha en la red social. De este modo, los fans se quedaron esperando por ver un teaser que ya estaba disponible desde días atrás y BLUE BOX nunca hizo el esfuerzo por aclarar que la comunidad no tenía que esperar por la app.

Are you Ready? pic.twitter.com/4oI5FjgDFE — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

La comunidad está molesta con BLUE BOX por la app de Abandoned

Como puedes imaginar, la comunidad se sintió molesta por esta situación. Después de todo, muchos estuvieron esperando por nada nuevo. Así pues, en las últimas horas hemos visto a varios fans alzar la voz ante esta situación.

Por ejemplo, en r/TheBlueBoxConspiracy, el subreddit más grande dedicado a las teorías relacionadas con Abandoned, la comunidad se está quejando del teaser. Esto si tampoco faltan quienes lo están analizando para buscar más pistas que lo conecten con Silent Hill.

“[Hasan Kamrahan] es un farsante. Por favor dejen de creer que esto es Kojima y supérenlo, esta persona no merece la atención que recibe. Es casi como si disfrutara que la gente piense que es Silent Hill”, dijo el usuario Mean-ad-1538. En este punto es claro que se trata de alguien que está intentando imitar el estilo de hype/ARG de Kojima y es muy obvio. Todos esos mensajes de voz, mensajes de texto, etc de él diciendo que está ‘intentando detener el hype’ son mentiras, es casi extraño la forma en la que se emociona con este falso hype de Silent Hill. Espero que pronto salga decir, ‘no intento ser Silent Hill, la música no fue intencional’”.

Por otro lado, el tema también ha hecho mucho ruido en Twitter, red social en la que el público se ha mostrado muy decepcionado.

Now there's the patch. and inside it there's a 10 sec video showing nothing. pic.twitter.com/rk5HTUbLTD — Gui Prata (@GuiPrata1) August 13, 2021

Watch it be the walking gif they posted 3 days ago 💀 — Ice Cube (@icecube283) August 13, 2021

Lol no, they BS’ed the community for months on end, they don’t get a pass because they said “oops technical issues” right before it went live — ncbjd (@ncbjd) August 13, 2021

Alright, lets get rid of this fake game company.



Lets all make a petition to close down Blue Box, force sony to take down their app, and force Kojima, Konami, Akira and Ito to make a statement about them NOT being involved in this, if that is even true — Archon Priest Dystris (@ArchonDystris) August 13, 2021

So we still know practically nothing about the game as there is only the introduction that reveals bugger all pic.twitter.com/e2wrCqu8D4 — Michael Groves (@Avengeddeath91) August 13, 2021

Y tú, ¿qué opinas sobre toda esta situación? Cuéntanos en los comentarios.

