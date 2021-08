Epic usa a Peter Griffin para trollear a dataminers de Fortnite: Battle Royale

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Fortnite: Battle Royale es uno de los juegos más populares del mundo. Una de las consecuencias de esto es que, cada que sale una nueva actualización, un montón de dataminers corren a explorarla para ver si descubren algo. Epic Games lo sabe y por esto decidió trollear a los dataminers con Peter Griffin de Padre de Familia.

Como te contamos hace tiempo, dataminers encontraron archivos que parecían indicar que Peter Griffin llegaría a Fortnite: Battle Royale. Si bien parecía una noticia extrañaba tampoco resultaba completamente descabellada ya que el Battle Royale ha recibido todo tipo de colaboraciones y ya se trata de un enorme crossover de skins.

Lamentablemente para los fans de Padre de Familia y los memes, lo anterior no era una pista. Más bien se trató de la forma en la que Epic Games decidió trollear a la dataminers de una forma inofensiva y divertida. Esto fue confirmado por FNBRUnreleased, uno de los insiders más confiables en el mundo del Battle Royale.

“Dato curioso: Padre de Familia en los archivos del juego fue un chiste de Epic para trollear a los leakers. Hace un año alguien en Epic me dijo que comenzarían a trollear a los dataminers. Esto era de lo que estaban hablando”, dijo el insider.

Fun Fact: Family Guy being inside the game files was a joke by Epic to troll leakers.