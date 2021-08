Fanáticos trabajan en un impresionante remake no oficial de Team Fortress 2

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Si hablamos de multijugadores con personajes carismáticos y un gameplay sumamente divertido, es obligatorio mencionar a Team Fortress 2, el popular hero shooter de Valve. No obstante, es innegable que el título vivió días mejores y actualmente ya no está en la vanguardia en ningún sentido. Por lo mismo, y con el propósito de llevarlo a los reflectores una vez más, un grupo de fanáticos con mucha pasión trabaja en un remake no oficial.

En específico, Amper Software, un pequeño estudio de desarrollo compuesto por apenas 20 voluntarios, se embarcó en la tarea titánica de llevar el popular shooter de Valve al motor gráfico Source 2, el mismo que utiliza Dota 2, Half Life: Alyx y Artifact

Por si te lo perdiste: Team Fortress 2 rompió un impresionante récord de jugadores simultáneos

Para llevar a cabo este proyecto, bautizado simplemente Team Fortress: Source 2, los desarrolladores están utilizando la herramienta S&B, un sucesor espiritual del motor gráfico de Garry’s Mod que utiliza Source 2 como base.

“Nuestro objetivo es rehacer, mejorar, iterar y crear una nueva experiencia de Team Fortress en el motor Source 2 al usar S&B”, podemos leer en el blog de Amper Software. Eso sí, los desarrolladores ya sentenciaron que el proyecto está en sus primeras etapas y compartieron las dificultades con las que se enfrentan.

En una charla con el portal Kotaku, Daniel Basiuc-Brinzei, programador principal del proyecto, aseguró que el motor gráfico de Team Fortress 2 es una compilación de códigos de hace 2 décadas, el cual además está escrito por varias generaciones de programadores con diferentes mentalidades y formas de abordar los problemas.

Lo anterior, según el desarrollador, ocasiona que exista mucho código heredado, sistemas obsoletos y decisiones de diseño muy deficientes que tienen el potencial de mermar el desempeño del juego.

Entérate: Bots inundan Team Fortress 2 y buscan extorsionar a los usuarios

“Migrar a un motor completamente nuevo significa rehacer todo desde 0. En nuestro caso, eso significa rediseñar las malas decisiones antes mencionadas de una manera más optimizada”, agregó Daniel Basiuc-Brinzei.

Afortunadamente, y a pesar de las dificultades inherentes de la migración de engine, el proyecto va por buen camino y ya es posible ver algunos avances muy interesantes. Por ejemplo, el estudio desarrollador compartió videos breves e imágenes donde podemos ver las nuevas partículas de luz y fuego, así como el retrabajo que sufrieron los escenarios. Eso sí, aún falta mucho trabajo para adaptar las físicas y otros elementos del título original.

We heard you loud and clear. The bottle is now breakable. pic.twitter.com/926Iigi0Kq

I've been doing some gameplay for @TFS2mode and want you all to see how SICK Source 2's Flame Thrower particles look like!



Read More: https://t.co/0u6SDoOHHR pic.twitter.com/nhcthDE466