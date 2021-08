Phil Spencer ya probó Steam Deck y le encantó

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Tan pronto Valve anunció Steam Deck, su nuevo dispositivo portátil, recibió elogios por parte de fans y creativos y directivos de la industria. Entre ellos está Phil Spencer, que ya pudo probar el interesante dispositivo y dijo cosas muy buenas sobre él.

El Steam Deck fue revelado hace apenas unas semanas y, aunque aún faltan varios meses para que el sistema esté a la venta, hay algunas personas que ya pudieron probarlo. Phil Spencer acaba de confirmar que es uno del grupo selecto que ya puso sus manos en el sistema.

Por medio de su cuenta de Twitter, Phil Spencer reveló que aprovechó esta semana para visitar Valve y platicar con personas clave responsables de Steam Deck, entre los cuales destaca el cofundador de Valve Gabe Newell.

Lo más llamativo es que el directivo de Xbox ya tuvo la oportunidad de probar varios juegos de Xbox Game Studios en el dispositivo y expresó que le encantaron la posibilidad de jugar donde sea, el tamaño de la pantalla y los controles.

"Estuve en Valve esta semana hablando con Scott, Erik y Gabe sobre Steam Deck. después de tener el mío la mayor parte de la semana, puedo decir que es un muy buen dispositivo. Los juegos van conmigo, el tamaño de la pantalla, los controles, todo genial. Jugar Halo y Age [of Empires] se siente bien, xCloud funciona bien. Felicitaciones, equipo de SD [Steam Deck]", comentó Spencer.

El directivo además compartió una imagen en la que se puede ver su Steam Deck con su estuche para guardar y varios juegos instalados, precisamente Age of Empires II: Definitive Edition, Counter Strike: Source, Forza Horizon 4, Gears Tactics, Half-Life 2, Half-Life 2: Death Match, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Loast Coast, Half-Life Deathmatch: Source y Halo: The Master Chief Collection.

