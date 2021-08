Switch y PS5 dominaron las ventas de consolas durante julio en EUA

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Aunque vive su quinto año en el mercado, Nintendo Switch sigue siendo un éxito a nivel mundial y uno de los lugaress en los que ha dominado desde su lanzamiento ha sido Estados Unidos. Si bien el reciente embate de PlayStation 5 y Xbox Series X|S ha sido fuerte, la consola de Nintendo se mantiene en la cima aunque ahora lo hace compartiéndola con la nueva consola de Sony.

Switch y PS5 la rompieron durante julio en Estados Unidos

NPD Group reveló su reporte de ventas de videojuegos y consolas correspondiente con julio de 2021, donde se reveló que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD fue el título más vendido de ese mes, y en lo que concierne a consolas hay información interesante. De inicio, Mat Piscatella, analista de NPD Group, reveló que la venta de consolas registró un crecimiento de 98% en comparación con julio de 2020, lo cual se tradujo en ventas por $323 MDD, claro que hay que tomar en cuenta que en el mismo mes del año pasado todavía no se lanzaban las nuevas consolas de Sony y Microsoft.

US NPD HW - Nintendo Switch is the best-selling video game hardware year-to-date in both unit and dollar sales. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 13, 2021

Posteriormente, se informó que la consola más vendida de julio de 2021, esto en cifras por unidades, fue el Nintendo Switch, sumando otro mes en la cima y demostrando que sigue contando con la preferencia del público norteamericano. Sin embargo, en cuanto a las ventas por dólares la situación es diferente, pues en ese rubro PlayStation 5 fue la consola más vendida en EUA. Eso sí, tomando en cuenta las ventas en ambos apartados, unidades y dólares, Switch sigue siendo la consola más exitosa en este mercado.

Finalmente, el éxito de Switch y PS5 impidió que Xbox Series X|S sumara su segundo mes en la cima, pues durante junio compartió el primer puesto con la consola de Nintendo.

