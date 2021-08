EVO 2022 ya tiene fechas; planean que sea un evento presencial

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Debido a las complicaciones de la pandemia, se decidió que EVO 2021, el prestigioso torneo de juegos de lucha, se llevará a cabo de forma online. El evento, ahora en manos de Sony, quiere ofrecer más acción y emociones a los fans del género el próximo año.

Así pues, ya hay fechas para la celebración de EVO 2022. La meta del comité organizador es que la situación mejore en los próximos meses para que el torneo se pueda llevar a cabo de forma presencial.

El torneo se mantuvo vigente este año y los jugadores pudieron disfrutar emocionantes partidas que, en ocasiones, fueron opacadas por problemas de conexión. Se espera que esto cambie el próximo año, pues EVO 2022 será presencial y volverá a Las Vegas.

El torneo del siguiente año se llevará a cabo del 5 al 7 de agosto. Muchos jugadores están entusiasmados con la posibilidad de volver a un torneo presencial. Mientras que otros fans del género dudan sobre si las condiciones lo permitirán.

“Nos ha encantado la competencia a través de nuestros eventos en línea, pero nada mejor que los torneos en vivo y en persona entre jugadores de todo el mundo. Ha pasado demasiado tiempo desde que experimentamos juntos el espíritu de la FGC en persona”, dice una publicación en las redes sociales del evento.

Como te comentamos, hay jugadores que prefieren no emocionarse del todo con la noticia, pues nada garantiza que EVO 2022 se podrá hacer de forma presencial sin problemas.

