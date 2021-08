Ya no tendrás que ser bueno en League of Legends para usar a Rengar

Editorial: Esports / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Según un reciente tweet de uno de los desarrolladores de League of Legends, se aproximan nuevos cambios para Rengar. Riot quiere que el campeón sea más accesible para los jugadores de elo bajo. El lunes 16 de agosto entrarán los cambios en el PBE y aún no hay una fecha confirmada sobre cuándo se aplicarán al servidor principal.

Rengar recibirá algunos cambios en 3 de sus habilidades: Depredador Invisible (pasiva), Rugido de Batalla y Boleadoras. Los ajustes ayudarán a que el jungla se más accesible en los elos bajos, pues el campeón tiene el mayor número de derrotas en dichas divisiones, pero en los elos altos los jugadores procuran llevarlo.

We've read a lot of your thoughts about how Rengar could feel a lot better so we're putting some changes on PBE for you all to test out and give feedback on!



The goal here is to ease painpoints and open up Rengar jungle so that he's not so inaccessible in lower elos.



1/2 pic.twitter.com/Bt4nyKvPcs