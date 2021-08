RUMOR: un nuevo juego de Sly Cooper está en desarrollo

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Sly Cooper es una franquicia de juegos de plataformas con la que crecieron los primeros seguidores de la marca PlayStation. Desafortunadamente, la compañía no ha anunciado un nuevo juego de la serie en la última década, pero información extraoficial indica que muy pronto podría haber buenas noticias para los fans del mapache y su pandilla.

en los últimos días apareció un rumor en 4Chan que revelaba que Sony estaría trabajando en un nuevo juego de la franquicia. De acuerdo con información del youtuber Canadian Guy Eh, en dicho sitio apareció una publicación en la que un usuario anónimo aseguraba que Sucker Punch estaba desarrollando "Sly Cooper 5".

Desafortunadamente, la publicación fue eliminada y no hay capturas sobre esto, pero varias personas confirmaron haber visto la publicación, la cual dio mucho de qué hablar en la base de fans de la serie.

¿Sly Cooper por fin regresará?

Sabemos lo que estás pensando, es difícil tomar como algo serio información que proviene de 4Chan, pues, como te comentamos, los usuarios son anónimos, aparte de que el mensaje se eliminó poco tiempo después. Sin embargo, el revuelo que ocasionó esto hizo que un informante reconocido de la industria hablara al respecto y que reforzara esta información.

Estamos hablando del fundador de Xbox Era e informante Nick Baker, mejor conocido como Shpeshal_Nick. En medio de la discusión que generó la aparición de esta filtración en reddit, el informante aprovechó para comentar que había escuchado algo similar.

Aunque Shpeshal_Nick confirmó que escuchó que Sly Cooper 5 está en desarrollo, no estaría a cargo de Sucker Punch Productions (pese a que tendría sentido, ya que es el estudio que creó y desarrollo los 3 primeros juegos de la serie). Las malas noticias son que el informante no compartió más detalles sobre esto y sólo se limitó a decir que "alguien" sería responsable del proyecto.

Como en otras ocasiones similares, te recomendamos tomar esta información como algo extraoficial. Hasta el momento ni Sucker Punch Productions ni PlayStation han hablado al respecto. No obstante, en caso de que no lo sepas, te informamos que Shpeshal_Nick es un informante que ha compartido información que luego se ha confirmado, como la llegada de Final Fantasy VII Remake a Playstation Plus en meses pasados y la mejora y el nuevo contenido de Ghost of Tsushima. Algo interesante es que este mismo informante refiere que un nuevo juego estilo Souls está en desarrollo exclusivo para PlayStation, además de un nuevo WipeOut, y fue uno de los primeros en informar de un supuesto remake o remasterización de Quake, que al parecer se anunciará pronto.

¿Qué pasó con Sly Cooper?

La última entrega de Sly Cooper debutó en 2013 y desde entonces Sony no ha anunciado ningún juego nuevo. Sin embargo, la compañía tenía planes para producir una serie animada de la franquicia, que constaría de más de 50 capítulos, aparte de una película CGI. Lamentablemente, hasta el momento no hemos escuchado nada nuevo de estos proyectos multimedia y, aunque no han sido cancelados oficialmente, las esperanzas de que lleguen a buen puerto son bajas.

En 2022, Sly Cooper cumplirá 20 años, por lo que es probable que PlayStation tenga algunos planes para celebrar este importante acontecimiento con los fans. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Sly Cooper si visitas esta página.

