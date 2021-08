Fortnite: Chris Hemsworth podría ser la próxima estrella en tener un skin en el Battle Royale

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Fortnite: Battle Royale ha recibido un montón de contenido de otras franquicias, así como de celebridades. No resulta descabellado pensar que próximamente veremos a más actores o cantantes en el Battle Royale. De hecho, hay pistas que sugieren que veremos a un personaje de Chris Hemsworth en el Battle Royale.

Lo que pasa es que iFireMonkey, un reconocido dataminer de Fortnite: Battle Royale descubrió algo interesante. Resulta que hay contenido dentro de los archivos del juego que parece indicar que habrá un skin de Tyler Rake, personaje de la película Extraction que es protagonizada por Chris Hemsworth.

Lo que este dataminer encontró fue un modelo sin rostro con el nombre Dusty. Este modelo cuenta con la misma ropa que Chris Hemsworth usa en Extraction e incluso tiene el mismo tatuaje en el brazo.

As spotted by @gameshed_, This "Dusty" skin is Chris Hemsworth's character from Extraction "Tyler Rake"



One of the 100% guaranteed signs of this is the tattoo on the arm! pic.twitter.com/FBxGwQ24Va