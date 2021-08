Cancelan la prueba técnica de Battlefield 2042 en PS5 por un problema crítico

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Battlefield 2042 tendrá una prueba técnica confidencial en la que muchos jugadores podrán probar el juego para ayudar a dar los toques finales a su desarrollo. Si te inscribiste y tenías la esperanza de jugarla en PlayStation 5, te tenemos una mala noticia: fue cancelada en esta consola.

Por medio de Twitter, Adam Freeman, encargado de la comunidad de Battlefield, reveló que la versión para PlayStation 5 de la prueba técnica de Battlefield 2042 tenía un problema crítico. Es por esto que la prueba de este fin de semana no se llevó a cabo en la consola de nueva generación de Sony.

“Ya identificamos un problema crítico con nuestra versión para PlayStation 5y notificamos que no habrá pruebas en PlayStation 5 esta semana. Gracias a la gente de PlayStation que se registró, estén al tanto del sitio de pruebas de EA para futuras pruebas que podríamos realizar”, explicó.

Pero, ¿qué hay del resto de las plataformas? Freeman aseguró que las invitaciones para Xbox ya se comenzaron a enviar. Así pues, si te registraste y fuiste elegido para participar es probable que ya tengas la tuya. Por otro lado, el primer fin de semanas se llevó a cabo en PC y ahí la prueba ha sido muy satisfactoria.

