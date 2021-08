Parece que el nuevo Call of Duty será de la Segunda Guerra Mundial; lo revelarán en Warzone

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Activision Blizzard no había anunciado nada sobre el nuevo Call of Duty. Muchos creían que el juego estaba en problemas. Otros pensaban que el silencio estaba relacionado con los recientes escándalos de acosos dentro de la compañía. Sin embargo, varias ideas estaban un poco equivocadas y es que Activision ya prepara la revelación de este FPS.

Por medio de un comunicado, Activision confirmó que Call of Duty: Vanguard es el nombre de la siguiente entrega de Call of Duty. También confirmó que el juego será anunciado por medio de un evento virtual que podrás seguir desde Call of Duty: Warzone.

Pero, ¿cuándo será la revelación de Call of Duty: Vanguard? Se celebrará el 19 de agosto a las 12:30 PM, hora de la Ciudad de México. Esto quiere decir que estamos a 3 días de conocer todo lo que el nuevo Call of Duty ofrecerá.

"Únete a #BattleofVerdansk y vive la revelación mundial de Call of Duty: Vanguard", comentó la cuenta oficial de Call of Duty para Latinoamérica en Twitter.

La revelación de Vanguard en Call of Duty Warzone se llevarán a cabo en listas de juego que estarán disponibles durante 3 horas en Warzone. Ten en cuenta que durante este evento también habrá doble experiencia de jugador, armas y Battle Pass.

Junto a esta información, Activision compartió un teaser que nos dejó ver un poco más sobre Vanguard. Por el material presentado, así como los uniformes de solados que aparecen, todo apunta a que este FPS será de la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por la inminente revelación de Call of Duty: Vanguard? Cuéntanos en los comentarios.

Call of Duty Vanguard todavía no tiene fecha de lanzamiento o plataformas confirmadas. Dicho esto, se espera que lo veamos antes de que termine el año y que llegue a PC, así como a consolas de nueva y vieja generación. Puedes saber más sobre esta franquicia si haces clic aquí.

