Abandoned no es lo que crees y ni siquiera pertenece al género que esperas

Abandoned, el misterioso juego de BLUE BOX Studios ha generado varias teorías. Muchos piensan que en realidad es un Silent Hill; otros creen que se trata de un juego de horror, pero nada de eso. ¿No nos crees? Pues eso fue lo que dijo Hasan Kahraman, principal creativo detrás del proyecto.

Recientemente, NME tuvo la oportunidad de platicar con Hasan Kahraman. En la plática el creativo dejó claro que Abandoned no es un nuevo Silent Hill. De hecho, ni siquiera se trata de un juego de horror, sino que más bien es un shooter con elementos de supervivencia.

“Abandoned es un juego shooter/de supervivencia. Tiene unos elementos de horror, pero en realidad no es un juego de horror. No es lo que la gente piensa: que se trata de un Silent Hill”, fueron las palabras de Kahraman.

Pero si no es un Silent Hill, ¿esto quiere decir que en realidad es un nuevo Metal Gear como decían algunos rumores? Tampoco. Kahraman le dio un resumen a NME sobre la trama del juego e incluso le dio una descripción del gameplay. El medio no pudo compartir más detalles, pero si aclarar que Abandoned no es un nuevo Silent Hill ni el regreso de Metal Gear.

Otra teoría es que Hideo Kojima está involucrado con Abandoned. Esto es lo que dijo Kahraman al ser cuestionado sobre si el creativo japonés trabaja en su proyecto: “No. Absolutamente no”.

Aseguran que Abandoned tiene mecánicas asombrosas

En la entrevista, Kahraman también aseguró que Abandoned será un juego con mecánicas originales y asombrosas. Si bien no entró en detalles, sí aseguró que están puliendo esta idea para poder mostrarla al público.

“Creo que esta mecánica es algo realmente asombroso. Lo que tenemos hasta ahora no está listo para que el público lo vea, pero cuando esté pulido, en definitiva mostraremos un poco de material. Por eso me emociona tanto Abandoned, porque es algo nuevo”, señaló.

Cabe mencionar que Kahraman también dejó claro que Abandoned cambió de formato después de la evolución de sus gráficos: “primero dijimos que sería un juego de mundo abierto. Pero con las gráficas de alta calidad que tenemos tuvimos que sacrificar eso. Ya no es de mundo abierto, es una historia lineal”

