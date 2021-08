Arrestan al sujeto que asesinó a actriz de voz de Overwatch, Halo y Bayonetta

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Desgraciadamente, la tragedia envolvió una vez más el mundo del doblaje. En esta ocasión, Christiane Louise, una prestigiosa actriz de voz brasileña con casi 30 años de experiencia y que participó en proyectos de alto perfil en la industria de los videojuegos, desapareció en julio y su cuerpo sin vida se encontró poco tiempo después. Por fortuna, las autoridades locales ya detuvieron a uno de los supuestos responsables del asesinato.

El pasado viernes 13 de agosto, la policía brasileña capturó a Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa, un economista de 27 años bajo la sospecha de asesinar a la actriz de voz de 49 años de edad. Poco tiempo después, el hombre confesó el crimen y aseguró que obtuvo ayuda de su madre y otra persona no identificada para esconder el cuerpo en una playa.

Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa le dijo a las autoridades en un interrogatorio que actuó en defensa propia porque la actriz de voz estaba “poseída por el diablo” y se encontraba bajo los efectos de medicinas y alcohol. Cabe hacer mención de que la causa de muerte fueron múltiples apuñaladas en las piernas y cuello.

Según los informes, Christiane Louise le permitió al asesino, quien sufría una crisis de salud mental, quedarse a vivir en su casa durante unas semanas. Ambos se conocieron en 2017 en una clínica psiquiátrica y desde entonces se convirtieron en amigos.

Por último, se cree que la intención de Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa para perpetrar el asesinato era conservar las partencias y herencia de la actriz de voz. Las investigaciones sobre el caso continúan, así como la búsqueda de los cómplices.

Christiane Louise trabajó en muchas caricaturas y videojuegos

Christiane Louise empezó su carrera como actriz de doblaje en 1994. Desde entonces, prestó su voz para decenas de series animadas, videojuegos y programas live-action.

Entre sus papeles más reconocidos encontramos a Mercy de Overwatch, Cortana en Halo, Sivir en League of Legends, Bayonetta, Zatanna en Injustice: Gods Among Us y Marge de Los Simpson.

Como era de esperar, colegas de profesión y fanáticos recurrieron a las redes sociales para emitir emotivos mensajes de despedida dirigidos a la prestigiosa actriz de voz.

En LEVEL UP mandamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y colegas de Christiane Louise. Descanse en paz.

