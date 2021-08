¡Se va! El contenido de Stranger Things dirá adiós a Dead by Daylight

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Aunque parecía otro juego de terror que podía pasar sin pena ni gloria, Dead by Daylight demostró lo contrario y se convirtió en un éxito gracias a su fórmula inspirada en aquellas situaciones aterradoras del cine de miedo en que una criatura o un asesino están en busca de sus víctimas. La popularidad del juego de Behaviour atrajo el interés de distintas franquicias del cine y series de terror, quienes llevaron su contenido. Sin embargo, esto no es para siempre y aquellos fans de Stranger Things deben saber algo importante.

A través de una publicación en la cuenta oficial de Twitter de Dead by Daylight se reveló la fecha en que dejará de estar disponible el contenido de la exitosa serie de Netflix, Stranger Things. De acuerdo con la información, será el próximo 17 de noviembre cuando Nancy Steve y el Demogorgon se despedirán del juego. Asimismo, el equipo de desarrollo informó que el mapa Underground Complex, también inspirado en la serie, hará lo propio y ya no estará disponible.

Nancy, Steve, and The Demogorgon are leaving the Dead by Daylight store in November, but we're not ready to say goodbye just yet.



Take part in their legacy before they go - details here: https://t.co/mR2pUJkrOz pic.twitter.com/BMOq1PsE3f