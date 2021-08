EA advierte que no tolerará filtraciones de Battlefield 2042

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La Beta del multijugador de Halo Infinite cometió un error al incluir en sus archivos información sobre el modo campaña que de inmediato fueron filtrados en Internet. En teoría, los participantes de una Beta y más si es privada están de acuerdo con un contrato NDA en que se informan las sanciones por este tipo de hechos. Pues bien, Electronic Arts no quiere que eso pase con Battlefield 2042 y advirtió que no tolerará filtraciones.

A poco tiempo del debut de Battlefield 2042, EA ha realizado una prueba técnica del juego, que por cierto fue cancelada en PS5 por problemas diversos, y la compañía ha fijado su postura ante la posibilidad de que haya filtraciones. En ese sentido, la cuenta de Twitter de Adam Freeman, manager de la comunidad de EA en Europa, dejó claro que quienes haya participado en la Beta de Battlefield 2042 deben acatar lo escrito y aceptado en el contrato NDA, de otra manera deben esperar sanciones importantes.

An Update on how things are going with the Closed Tech Test ahead of the weekend. Details on the thread below so check it out and feel free to ask questions I'll answer what I can #BATTLEFIELD



Reminder: Our Technical Playtest is under NDA, and via invitation only



Thread 🧵👀 pic.twitter.com/6eXqQmJ1Ki