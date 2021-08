Xbox Game Pass: Psychonauts 2 y más juegos llegarán pronto al servicio

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Microsoft prometió que los próximos meses serían muy atractivos para los usuarios de Xbox Game Pass. Para demostrarlo, la compañía reveló esta mañana la nueva ronda de juegos que se unirán al servicio en esta segunda mitad de agosto.

En la lista de novedades hay títulos muy esperados que se lanzarán en los próximos días. Lo mejor de todo es que los suscriptores podrán disfrutar a partir de hoy algunos juegos nuevos, incluyendo estrenos de día 1.

Entérate: Phil Spencer sugiere que PlayStation y Nintendo no apoyarán Xbox Game Pass

A partir de hoy, los usuarios de Xbox Game Pass en PC tienen acceso al nuevo título de SEGA y Amplitud Studios. Nos referimos a HUMANKIND, título de estrategia 4X que llegó desde su debut al servicio.

Por otro lado, diversos juegos de Electronic Arts ahora se podrán jugar en dispositivos móviles gracias a Xbox Cloud Gaming. Dicha lista incluye Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Battlefront II y Need for Speed Heat, que forman parte de EA Play.

Si lo anterior te pareció poco, toma en cuenta que en los próximos días se unirán todavía más juegos a la plataforma. Entre ellos está Psychonauts 2, secuela muy esperada que ya se puede precargar a partir de hoy.

Los jugadores también podrán disfrutar interesantes propuestas como Twelve Minutes y revivir Myst en el servicio gracias a una versión totalmente renovada. Abajo te dejo la lista con los nuevos títulos, sus fechas y sus correspondientes plataformas:

Ya disponibles:

19 de agosto:

25 de agosto:

26 de agosto:

Psychonauts 2, Humankind, Twelve Minutes, and more are coming soon to @XboxGamePass. Catch up on all the details here: https://t.co/yAMmoVqrk8