Fortnite: ¿cómo se juega Impostores, el nuevo modo estilo Among Us?

La semana pasada surgieron pistas y rumores sobre una posible colaboración entre Fortnite y Among Us, 2 de los títulos más populares del momento. InnerSloth desmintió la información, pero esto no impidió a Epic Games lanzar un atractivo modo para su título que recupera el concepto de Among Us.

El Battle Royale recibió esta mañana su actualización 17.40, cuya novedad más importante es Impostores, modalidad que te recordará de inmediato al juego de InnerSloth. Epic Games liberó un trailer para introducir este genial agregado que está relacionado con la historia de Fortnite.

Así de divertido es Impostores, el nuevo modo de Fornite

Impostores se relaciona con la traición de Jones a la Orden Imaginada, así que ahora los jugadores tendrán la oportunidad de ponerse en uno de los bandos. La modalidad está diseñada para partidas con hasta 10 jugadores, donde 2 de ellos serán impostores y tratarán de apoderarse de un puente.

El resto de los participantes hará lo posible para defender y mantener la locación. Así pues, Impostores cuenta con 2 roles: el de agentes y el de impostores. El primero de ellos consiste en completar varias tareas para mantener en funcionamiento las instalaciones de la Orden Imaginada.

Al mismo tiempo, si eres un agente tendrás que hacer todo lo posible para encontrar a los impostores. En caso de encontrar el cuerpo de uno de tus compañeros, podrás denunciarlo y todos los jugadores serán transportados al puente, donde deberán decidir qué persona abandonará la partida mediante una votación.

Por otro lado, los impostores sabotearán todo el trabajo de los agentes e intentarán eliminarlos durante la partida. Si eres uno de ellos, entonces podrás deshabilitar tareas y reubicar a los agentes e impostores para esconder posibles pistas de tu culpabilidad.

Los impostores también contarán con una herramienta llamada Grupo de Bananín. Con ella podrán hacer que todos los participantes luzcan como dicho personaje, lo que creará confusión y caos. Abajo te dejo un trailer de la modalidad:

Como imaginas, será posible disfrutar la modalidad con cualquier grupo de jugadores, pero también existe la posibilidad de jugar Impostores únicamente con un grupo de amigos en partidas privadas. El chat de voz público estará desactivado, pero los participantes tendrán la opción de comunicarse mediante el chat de grupo, gestos y el chat rápido.

“Les recomendamos jugar con 10 jugadores para disfrutar de la mejor experiencia posible. Si inician una partida con un total de entre 4 y 7 jugadores, solo habrá 1 impostor”, comentó Epic.

Fortnite está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC y móviles. Busca más información relacionada con el Battle Royale en esta página.

