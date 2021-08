Grand Theft Auto VI ya tendría ventana de estreno según esta loca teoría

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Grand Theft Auto VI es el sueño actual de muchos jugadores, pero todo indica que la nueva entrega de la franquicia tardará bastante en debutar. Los fans han buscado pistas sobre el título en cualquier lugar, incluyendo el mundo de GTA Online.

Hay una nueva y alocada teoría sobre Grand Theft Auto VI y su posible ventana de lanzamiento, pues un jugador asegura que descubrió una pista al respecto que se encontró gracias al componente online de GTA V.

Todo está relacionado con Golpe a Cayo Perico y uno de sus teaser, que incluía coordenadas de una locación del mundo real, así que los jugadores buscaron el lugar. Para sorpresa de muchos, los números los llevaron a una carretera cuya forma parece el número VI.

GTA Online esconde pistas de GTA VI, según jugadores

Karzmat, un usuario de reddit, decidió llevar la teoría de las coordenadas y el lugar con forma de VI más allá. Así que investigó el nombre de la locación para encontrar más pistas sobre el esperado proyecto de Rockstar.

Pues bien, resulta que el sitio se conoce como la carretera 642. De inmediato, los jugadores le dieron un significado a dicha cifra y ahora creen que se trata de la ventana de lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

Los fans piensan que el número hace referencia a junio de 2024, mes y año en que se estrenaría la nueva entrega de la saga. Hay que recordar que fuentes confiables afirman que el título tardará en llegar y es posible que no se lance antes de 2025.

Karzmat recordó otras teorías relacionadas con Grand Theft Auto VI, como la que dice que hay una pista sobre el juego en el aeropuerto de Los Santos en GTA Online. La ubicación cuenta con 6 puertas que muestran el número 2021, lo que resulta sospecho para muchos fans. Abajo te dejo un video que muestra parte del material:

La realidad es que toda la información no va más allá de simples conjeturas y por ahora no hay nada confirmado de forma oficial. Si bien los jugadores no descartan del todo posibles pistas de Grand Theft Auto VI en otros juegos de Rockstar, creen que es muy pronto para hablar de una ventana de lanzamiento para el proyecto.

Grand Theft Auto V está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC. Se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S el 11 de noviembre. Busca más noticias sobre el título en este enlace.

