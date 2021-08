Devs sugieren que OUTRIDERS aún no es rentable pese a su éxito inicial

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

OUTRIDERS generó opiniones divididas en su revelación y posterior debut. La propuesta de People Can Fly y Square Enix encantó a muchos, pero otros no se mostraron muy entusiasmados ni con las mecánicas ni con el mundo del juego.

Por fortuna para los estudios, el título tuvo una buena recepción y logró superar los 3.5 millones de jugadores en su primer mes. El récord fue en parte posible gracias a su llegada a Xbox Game Pass desde el día de lanzamiento.

A pesar de lo anterior, parece que no todo ha sido miel sobre hojuelas para People Can Fly, pues el estudio sugirió que OUTRIDERS todavía no es rentable. Por este motivo, no ha recibido regalías por parte de Square Enix.

OUTRIDERS aún no genera regalías para People Can Fly

Durante una reciente presentación financiera, People Can Fly destacó que no ha recibido regalías por OUTRIDERS de parte de Square Enix. Esto llama la atención ya que dicha compañía afirmó que el título había sido una sorpresa y que estaba muy contento con su desempeño.

People Can Fly explicó que, según el acuerdo con Square Enix, recibiría las regalías dentro de los 45 días siguientes al final del trimestre en curso. Esto significa que ayer era el último día para hacer dicho pago, cosa que no ocurrió.

Sebastian Wojciechowski, miembro de la junta directiva del estudio, cree que el título ya vendió entre 2 o 3 millones de copias. Desde su perspectiva, dichas cifras aseguran la rentabilidad del proyecto y sus regalías.

El directivo cree que no han recibido el pago debido a que se tuvieron que cubrir los costos de las diversas plataformas de distribución. Asimismo, recalcó que quiere evitar confusiones, así que estudiarán la situación con tranquilidad y profundidad para así saber qué sucedió.

"Esto probablemente significa que, según Square Enix, OUTRIDERS no alcanzó el punto de equilibrio incluso después del primer trimestre de ventas”, comentó People Can Fly. Por ahora, Square Enix no ha dicho nada al respecto, pero se espera que en los próximos días se aclare la situación.

OUTRIDERS ya está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC. Aquí encontrarás más información sobre el título.

